بعد عام على تولي طالبان السلطة بأفغانستان: وعود لم تنفذ وخطر داعش يزداد

مر عام على تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان، وكانت تعهدت بكثير من الإلتزامات تجاه المجتمع الأفغاني وخاصة حقوق النساء والأطفال، والتعامل مع الجماعات الإرهابية، ولكن ما مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع وهل هناك تحديات ظهرت أمام الحركة خلال هذا العام؟



في تقرير أعده أندرو ماينز، باحث في التطرف بجامعة جورج واشنطن، وأميرة جودن، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة كليمسون، ذكرا أن سياسة طالبان كشفت عن عدم إلتزام واسع المدى للوعود التي قطعتها الحركة، كما أنها فشلت في إثبات أي تغييرات عن الوضع عندما كانت في الحكم قبل عام 2001، بحسب موقع ذا كونفيرزيشن.



أكد مسؤولو طالبان للجمهور الأفغاني والدبلوماسيين الأجانب أن الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية والذي تم تعليقه بموجب مرسوم مبكر وفُرض في أكثر من ثلثي البلاد، سيتم رفعه بحلول بداية العام الفارسي الجديد، وفي أواخر مارس، وقبل أيام فقط قبل أن تستأنف الفتيات المراهقات الدراسة، قرر أمير طالبان، الشيخ هبة الله أخوندزاده -المشار إليه فيما بعد باسم هبة الله- حكومته في تجمع لقيادة طالبان في مدينة قندهار الجنوبية تمديد الحظر إلى أجل غير مسمى.



قال جودن ومايزن إننا نعتقد أن الإرهابيين في أفغانستان أصبحوا أكثر جرأة في العام الأول من حكم طالبان، وعلى الرغم من العمليات الناجحة المعزولة التي قامت بها الولايات المتحدة، بما في ذلك الضربة الأخيرة التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري، ما زلنا قلقين من أن سياسات الولايات المتحدة الحالية لمكافحة الإرهاب غير كافية لاحتواء التهديد المتزايد.



تشير تصريحات طالبان قبل توليها السلطة وبعدها إلى أن الجماعة كانت تتجنب الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب، لكن أحدث تقارير المراقبة الأمنية للأمم المتحدة حذرت من أن طالبان تنقل بعض الجماعات والأفراد الإرهابيين لجعلهم في أماكن أكثر سرية، علاوة على ذلك، تسمح طالبان بمواصلة عمل معسكرات تدريب الإرهابيين، وهناك شكوك أنها تمنح الجنسية لبعض المقاتلين الأجانب، حسبما أفاد فريق المراقبة في مايو 2022، و تشير تقييماتهم إلى أن تنظيم القاعدة يتمتع بملاذ آمن تحت حكم طالبان، بينما هناك مؤشرات على التصدي لجماعة داعش –خرسان، وهو فرع من تنظيم الدولة الإسلامية.



أما عن التحديات التي تواجه الحركة، ذكر الخبيران أن طالبان حتى الآن لم تمارس سيطرتها الكاملة على البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهم ، المقاومة أيضاً جانب آخر من التحدي، ويبدو أنها آخذة في الازدياد في بعض المناطق، تشير التقارير إلى أنه بحلول ربيع عام 2022 زاد عدد الجماعات المسلحة التي تتحدى سلطة طالبان، ومن بين هؤلاء فصيل منشق عن طالبان يقوده قائد عرقية من الهزارة يدعى مولوي مهدي وجبهة المقاومة الوطنية بقيادة نجل أحمد شاه محسود الزعيم السابق المتوفى للتحالف الشمالي المناهض لطالبان.



وفي مايو 2022 تجمع العشرات من أمراء الحرب المنفيين الذين فروا من البلاد معًا لتشكيل المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية، ويطالب قادة المجلس بالمساهمة في مستقبل بلادهم وإلا على حد تعبير أمير الحرب الأوزبكي عبد الرشيد دوستم "ستختبر أفغانستان حربًا أهلية مرة أخرى".

كما أن تنظيم داعش -خراسان يقود حملتان، الأولى تهدف إلى بناء قاعدة مسلحة واسعة تعتمد على السكان المحليين والجماعات الإقليمية المتشددة، والثانية تحاول نزع الشرعية عن طالبان من خلال الهجمات والدعاية المصممة لتسليط الضوء على عدم كفاءة طالبان، وتصوير حكومة طالبان على أنها غير شرعية.