كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء تصريحات بيونج يانج بشان مبادرة سول

عبر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن أسفه العميق إزاء تصريحات وصفها بـ"الوقحة " لكيم يو-جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون بشأن مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية مقابل خطوات لنزع سلاحها النووي.

وقال المكتب الرئاسي "إنه من المؤسف للغاية أن تستمر كوريا الشمالية في استخدام لغة وقحة مع ذكر اسم الرئيس الكوري الجنوبي واستمرارها في التعبير عن نواياها في تطوير البرنامج النووي مع تشويه مبادرتنا الجريئة"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار إلى أن مثل هذا الموقف لكوريا الشمالية لا يقتصر على عدم المساعدة في مستقبلها فحسب ولكنه أيضا يؤثر سلبا على السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية ويؤدي فقط إلى تسريع عزلتها الدولية.

وأضاف المكتب الرئاسي أنه لم يتغير في سعيه لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وتطوير العلاقات بين الكوريتين من خلال المبادرة الجريئة ودعا كوريا الشمالية إلى أن تكون حكيمة وتضع اعتبارات دقيقة لذلك.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد كشف الاثنين الماضي في خطابه بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، عن مبادرة لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،قالت كيم إن كوريا الشمالية لن تقبل مطلقا مبادرة حكومة كوريا الجنوبية .

وقالت في البيان الذي نشرته صحيفة "رودونج سينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "لا أعرف ما هي الأفكار الطائشة التي سيطرقون بها الباب في المستقبل، لكني أوضح أننا لن نتعامل معها أبدا".