أمريكا تتطلع لاستمرار العمل مع المجر فيما يتعلق بالأمن الجماعي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن تطلعها للعمل مع المجر فيما يتعلق بالأمن الجماعي والمصالح المشتركة.

جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية بمناسبة العيد القومي للمجر ، مضيفا أنه نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتمنى لشعب المجر عيدا سعيدا، حيث يجري الاحتفال بقيام الدولة قبل أكثر من ألف عام .

وتابع البيان أن البلدين ترتبطان بعدة طرق، بما في ذلك الالتزامات التي نشاركها بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها مجموعة الدول عبر الأطلسي .

وأضاف البيان نتطلع إلى مواصلة عملنا في النهوض بأمننا الجماعي والمصالح المشتركة. ونأمل في أن يشهد العام المقبل تعزيز الروابط التي بيننا.