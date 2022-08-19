 أمريكا تتطلع لاستمرار العمل مع المجر فيما يتعلق بالأمن الجماعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تتطلع لاستمرار العمل مع المجر فيما يتعلق بالأمن الجماعي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 12:44 م

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن تطلعها للعمل مع المجر فيما يتعلق بالأمن الجماعي والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية بمناسبة العيد القومي للمجر ، مضيفا أنه نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتمنى لشعب المجر عيدا سعيدا، حيث يجري الاحتفال بقيام الدولة قبل أكثر من ألف عام .
وتابع البيان أن البلدين ترتبطان بعدة طرق، بما في ذلك الالتزامات التي نشاركها بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها مجموعة الدول عبر الأطلسي .
وأضاف البيان نتطلع إلى مواصلة عملنا في النهوض بأمننا الجماعي والمصالح المشتركة. ونأمل في أن يشهد العام المقبل تعزيز الروابط التي بيننا.


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