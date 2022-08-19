احتجاجات ضد طالبان في مناطق حدودية باكستانية

تظاهر مواطنون باكستانيون في الإقليم الحدودي بين باكستان وأفغانستان ضد تزايد قوة حركة طالبان.

ودعوا الحكومة الباكستانية لاتخاذ إجراء أقوى ضد محاولات المتطرفين، الذين يسيطرون على أفغانستان، للاستيلاء على إقليم شمال وزيرستان الباكستاني.

ووصف متحدث باسم طالبان الاحتجاجات بأنها "تخريب" و"ممولة من الغرب".

وذكرت الشرطة المحلية أن متظاهرون قطعوا طريقا رئيسيا يربط الإقليم ببقية البلاد. ورفعوا أعلاما سوداء ضد طالبان على أسطح منازلهم.

كانت احتجاجات قد وقعت بالفعل في إقليم سوات، القريب من شمال وزيرستان. وسوات هو موطن الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسف زاي، التي نجت بأعجوبة من محاولة اغتيال من جانب طالبان في عام 2012 بعد تنظيمها حملة لتعليم الفتيات والسيدات.

ويقع إقليم شمال وزيرستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، ويعتبر معقلا لحركة طالبان باكستان، إلى أن تم دفع الإسلاميين المتطرفين إلى داخل أفغانستان من قبل الجيش الباكستاني في عام 2014.