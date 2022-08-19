موسكو: سلطات زابوروجيا تعزز نظام حماية المحطة النووية

قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في منطقة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، إنه تم تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك، بسبب محاولة محتملة من قبل الجيش الأوكراني لضرب تلك المنشأة.

وأضاف روجوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/ - إنه "تم تعزيز نظام الحماية للمحطة النووية، ولا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل حيث يمكن توقع أي شيء من النظام الأوكراني".

وحذرت الدفاع الروسية، أمس، من أن الإشعاع يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية في حال ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.