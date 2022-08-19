رفع 286 طن قمامة ومخلفات في سنورس بالفيوم

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم حملة، نظافة مكثفة وتمكنت من رفع 286 طن قمامة ومخلفات وأتربة في حملات النظافة الصباحية والمسائية.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة أن حملات النظافة الصباحية والمسائية مستمرة بالقرى والمراكز.

وأضاف، أن إدارة تموين سنورس شنت حملات لضبط أسعار السلع الغذائية، وتمكنت من ضبط سلع تموينية مدعمة داخل مخزن بقرية جبلة، بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على 220 كجم سكر و150 زجاجة زيت و100 كيس مكرونة و120 علبة جبنة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر عدم إعلان أسعار.