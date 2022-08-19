محافظ المنيا يتابع معدلات الأداء لدورة تقنين أراضي أملاك الدولة ويوجه بتسريع وتيرة العمل

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معدلات الأداء لدورة تقنين أراضي أملاك الدولة، والتي يتم إعدادها بمعرفة لجان التقنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ المنيا، بحضور المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديري أملاك الدولة بالمراكز، مدير هيئة المساحة بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارات الأملاك بجميع المراكز، يواصل إجراء أعمال المعاينة، وذلك تمهيدا لتسجيلها على منظومة التقنين.

شدد المحافظ، على تسريع وتيرة العمل، وعقد العديد من لجان البت الفنية أسبوعيا، لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة، وزيادة معدلات الأداء، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الدولة وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، استعرض المهندس عاطف طه مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، خلال الاجتماع السابق، لرفع معدلات أداء منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، من حيث الأراضي الكائنة بالظهير الصحراوي الشرقي والغربي، والأراضي داخل الحيز العمراني أو خارجه.