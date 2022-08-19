أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة القتل البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مواطن فلسطيني (58 عاما) في طوباس، واعتبرتها جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وحملت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال.