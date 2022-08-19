عمر خيرت يبهر جمهور العلمين الجديدة بأشهر مقطوعاته

أحيا الفنان عمر خيرت حفلا مساء اليوم في العلمين الجديدة، قدم خلاله عدد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، وأبهرت الحضور، منها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وقال جورج ميتري رئيس مجلس ادارة الشركة المسؤولة عن إدارة "نورث سكوير مول العلمين"، أن حفل الفنان عمر خيرت يأتي امتدادا للحفلات التي تقيمها الشركة لأكبر الفنانين احتفالا بافتتاح المشروع وبدأت بحفل الفنان عمرو دياب، موضحة أن هذا المستوى المتميز للحفلات تحرص عليه الشركة ليتماشي مع كون المشروع أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي ويطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرة ضمن جهود الدولة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي.

من جانبها، قالت ملك العشيري، المدير العام والعضو المنتدب للشركة المسئولة عن إدارة "نورث سكوير مول العلمين" إن حفل عمر خيرت حقق هذا النجاح الباهر والاقبال عليه نتيجة لعشق المصريين والعرب لمقطوعات الفنان عمر خيرت الجميلة.

واشارت ملك العشيري إلى أن الشركة أجرت استعدادات جادة ومكثفة استعدادا للحفل الكبير، وتم الاستعانة بأحدث انظمة الإضاءة وأجهزة الصوت بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت.

ومن جانب آخر، كشفت ملك العشيري عن إعداد خطة وبرنامج متكامل للعديد من الحفلات والفعاليات بممشى أهل مصر في القاهرة وسيتم الاعلان عنها بشكل تفصيلي عقب انتهاء موسم الصيف في نورث سكوير مول بالعلمين.