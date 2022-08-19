موظفو جوجل يتقدمون بالتماس لتعميم مساعدات رعاية الإجهاض على كل العاملين

وقع المئات من موظفي شركة جوجل الأمريكية العملاقة على التماس أُرسل إلى المسؤولين التنفيذيين للمطالبة بتعميم مساعدات رعاية الإجهاض على جميع العاملين المتعاقدين.



كما طالب الموظفون بوقف تبرعات ممنوحة لسياسيين مناهضين للإجهاض والتوسع في بدلات السفر.



ووقع على الالتماس، الذي وزعته نقابة عمال ألفابت، أكثر من 650 موظفا في ألفابت، الشركة الأم لجوجل.



وعقب الحكم التاريخي للمحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حكم "رو ضد واد"، أعلنت الشركة في يونيو عن بدلات للموظفين بدوام كامل، بما في ذلك تدابير صحية تتعدى حدود الولاية، لكنها لا تشمل الموظفين المتعاقدين أو المؤقتين.



وقالت الشركة حينذاك إن الموظفين العاملين في ولايات تأثرت بالحكم، يمكنهم التقدم بطلب لانتقال دائم بدون تقديم أي تبريرات.



ولدى الشركة حتى يوليو الماضي، 174 ألفا و14 موظفا بنظام الدوام الكامل، وأكثر من 100 ألف متعاقد.