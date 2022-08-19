توريد 630 ألفا و27 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما تم توريده خلال اليوميين الماضيين من الأقماح بلغ 3 أطنان و315 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 630 ألف و24 طنا و469 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 630 ألف و27 طن و784 كيلو قمح.



وذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق ودائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.



وأشار محافظ الشرقية، في بيان اليوم الجمعة، إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.



وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة؛ لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورًا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.



وناشد محافظ الشرقية المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض؛ منعًا لحدوث فاقد، مؤكداً على أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.