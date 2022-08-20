أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة وزير الصحة لطلبها بتوفير ماكينتين غسيل كلوي للأطفال لخدمة مستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى فيصل بمركز دسوق.



جاء ذلك في استجابة لطلبات تقدمت بها نائبة التنسيقية لتوفير ماكينات غسيل كلوي لصالح المستشفيين، كما تمت الاستجابة لتدريب الطاقم الطبي على عملية الغسيل الكلوي للأطفال وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.



وتقدمت النائبة هيام الطباخ، بطلبات إلى وزير الصحة لتوفير ماكينتي غسيل كلوي للمستشفيين، لتخفيف عبء سفر الأهالي وأطفالهم لإجراء جلسات الغسيل الكلوي بالمحافظات المجاورة.