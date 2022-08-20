الداخلية الليتوانية: تشديد أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا

أكدت وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتيتو، اليوم الجمعة، أن وزارتها شددت أنظمة المراقبة على الحدود مع بيلاروسيا، في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن بيلوتيتو قولها للصحفيين: إن أنظمة المراقبة تغطي ما يزيد قليلاً على نصف حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا.

وأضافت: "لدينا تحد كبير ومسؤولية جادة، ومن المنتظر أن تكون التغطية الكاملة لنظام المراقبة على الحدود في مكانها بحلول نهاية العام."

وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في وقت لاحق إن أنظمة مراقبة الحدود سيتم وضعها في ستة أقسام حدودية على طول الحدود مع بيلاروسيا بحلول نهاية العام.

ويتم حاليًا مراقبة حوالي 70.5 بالمائة من إجمالي حدود ليتوانيا بواسطة هذه الأنظمة فيما تلقت ليتوانيا 70 مليون يورو كتمويل من المفوضية الأوروبية (15 مليون يورو العام الماضي و 55 مليون يورو هذا العام) لتعزيز حماية الحدود.

وتستكمل ليتوانيا الآن تركيب حاجز مادي على طول حدودها مع بيلاروسيا حيث يشمل السياج والأسلاك الشائكة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت مبكر من 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.