الفلبين: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القردة في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 حالات.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالتين الجديدتين تبلغان من العمر 34 و29 عاما ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة.

ومن جانبها، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية "ماريا روزاريو فيرجير" إنه جار تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس.

وكانت الفلبين قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 29 يوليو الماضي.. وأوضحت "ماريا روزاريو فيرجير" أن المريض قد تعافى من الفيروس وخرج من العزل وسمح له بالتفاعل مع أشخاص آخرين.

وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 92 دولة حتى الآن هذا العام، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.