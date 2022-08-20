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مصر
عودة شيخ الأزهر إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية في ألمانيا
الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة حول أسماء يوم القيامة ودلالاتها في القرآن
الأوقاف تقرر صرف مكافأة 1000 جنيه لطفل متميز من ذوي الهمم
نيفين الكيلاني لـ«الشروق»: تطوير قصور الثقافة على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة
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سبوتنيك: الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا للطاقة في خيرسون
أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار
رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة بلوغ أقصى درجات الجاهزية لتأمين وافدي تيكاد 8
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ليون يفوز على تروا برباعية في الدوري الفرنسي
الأهلي يعلن إصابة لاشين لاعب اليد بقطع في الرباط الصليبي
التعادل يحسم موقعة إشتوريل وريو آفي بالدوري البرتغالي
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فن
فيديو.. هاني رمزي: هموم الفنانين تتلخص في كيفية إسعاد الجمهور
غادة رجب: عانيت من عقد نفسية كثيرة.. ولما كبرت بقيت بخاف أكتر
فرقة وسط البلد تقدم ديو مع الحضرة للإنشاد على محكى القلعة
الجمهور يتفاعل مع أغنية «مجنون» لفرقة وسط البلد الزغاريد والتصفيق
مال وأعمال
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19 أغسطس 2022: استقرار الذهب بأسواق الصاغة المحلية رغم انخفاضه عالميا
روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان الصيني
غرفة القليوبية: مد العمل بالسجل التجارى المميز ببنها للتسهيل على المستثمرين
حوادث وقضايا
أهالي بورسعيد يضبطون دجالا بالمقابر
إصابة 3 طلاب إثر انقلاب توك توك بالبحيرة
القبض على المتهم بقتل زوجته خنقا بالصف