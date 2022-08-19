متحدث رسمى فلسطينى: «ما حدث سرقة علنية للشعب الفلسطينى.. وطبقًا لاتفاقية «لاهاى» يجب على سلطات الاحتلال منع إزالة الممتلكات الثقافية من الأراضى المحتلة»



عاودت لوحة فنية لفنان الشارع البريطانى المعروف باسم «بانكسى» الظهور فى إحدى صالات العرض فى تل أبيب وذلك بعد اختفائها من الأراضى الفلسطينية المحتلة لعدة أعوام، وهى قطعة فنية تم رسمها فى الأصل بالرش للاحتجاج على إقامة الجدار الإسرائيلى العازل فى الضفة الغربية، مما أثار الجدل حول دور الفن العام وشرعية إزالة القطع الأثرية الثقافية من الأراضى المحتلة.

وظهرت لوحة «سلينجشوت رات» فى البداية، وهى لوحة استنسل من فئة الرسوم المثقوبة، على كتلة خرسانية فى موقع مهجور للجيش الإسرائيلى فى بيت لحم بجوار جزء من الجدار عام 2007، وهى واحدة من عدة أعمال فى البلدة الفلسطينية تم إنشاؤها سرا، و مع مرور بعض الوقت، تمت تغطية اللوحة وكتبت عليها عبارة «فلترقد فى سلام يا فأر بانكسى»، وفى النهاية تم قصها وإزالتها بواسطة أشخاص مجهولين.

ومن المعروف أن «بانكسى» هو فنان جرافيتى إنجليزى مشهور ومجهول فى نفس الوقت؛ حيث إنه يترك رسوماته المختلفة فى العديد من المواقع فى بريطانيا ــ خاصة فى مدينتى بريستول ولندن ــ وأيضًا فى عدة مواقع حول العالم، وهو حريص دائمًا على إبقاء هويته مجهولة للعامة، وتتميز رسوماته فى معظم الأحيان بالعبثية والبؤس، وقد بدأ الفنان مجهول الهوية فى ترك أعمال فنية له موقعة باسمه فى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2005، وقام ببيع لوحات بالمزاد العلنى لجمع الأموال للقضايا الفلسطينية.

وأصبحت بعض أعماله فى بيت لحم عنصرًا رئيسيًا فى صناعة السياحة فى المدينة، حيث يزعم فندق Walled Off ــ الذى يملكه «بانكسى» وقام بتصميمه بنفسه ــ أنه يقدم «أسوأ مطل لأى فندق فى العالم» منذ افتتاحه فى عام 2017، وذلك فى إشارة خفية للعنف المستمر الذى تمارسه دولة إسرائيل المحتلة تجاه الفلسطينيين.

ووفقًا لتاجر الأعمال الفنية الإسرائيلى الذى اشترى اللوحة، كوبى أبيرجيل، فإن لوحة «سلينجشوت رات» كان فى حوزة الفلسطينيين الذين احتفظوا بها فى مساكن خاصة حتى وقت سابق من هذا العام، وقال «أبيرجيل»، وهو شريك فى معرض «أوربان» حيث يتم عرض العمل الآن، إنه اشترى اللوحة من زميل فى بيت لحم وليس لديه خطط لبيعها، ورفض الكشف عن المبلغ الذى دفعه أو تحديد البائع، لكنه أصر على قانونية الصفقة.

وأوضح أن طلاء الأكريليك الذى تم رشه فوق العمل الأصلى تمت إزالته بعناية، ثم تم وضع اللوح الخرسانى الذى يبلغ وزنه 400 كجم (900 رطل) فى إطار فولاذى حتى يمكن رفعه إلى شاحنة مسطحة ونقله إلى موقعه الجديد، وقد اجتازت اللوحة فى رحلتها نقطة تفتيش عسكرية للوصول إلى تل أبيب، وبشأن ذلك قال كل من الجيش الإسرائيلى وCogat ــ وهى هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسئولة عن الحكم المدنى فى الضفة الغربية ــ إنهما لا يعرفان العمل الفنى ولا يكترثان لوجهته.

وطبقًا لاتفاقية «لاهاى» لعام 1954 التى تحكم الممتلكات الثقافية التى وقعت عليها إسرائيل، يجب على سلطات الاحتلال منع إزالة الممتلكات الثقافية من الأراضى المحتلة، ومن ثمّ فقد وصف المتحدث باسم وزارة السياحة الفلسطينية، جريس قمصيه، واقعة نقل اللوحة لتل أبيب بـ «السرقة العلنية لممتلكات الشعب الفلسطينى»، وقال: «كانت هذه لوحة لفنان عالمى مقدمة لبيت لحم وفلسطين ولزوار بيت لحم وفلسطين؛ لذا فإن نقلها والتلاعب بها وسرقتها هى بالتأكيد عمل غير قانونى».

وبدأت إسرائيل العمل على الجدار العازل المثير للجدل فى الضفة الغربية قبل 20 عامًا لوقف الهجمات الإرهابية الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية، ولكن البناء توقف بسبب مزيج من السياسة الداخلية والمعارك القانونية والانتقادات الدولية، وتقع غالبية الـ 65٪ من الجدار الذى تم بناؤه حتى الآن داخل الضفة الغربية، وليس فى إسرائيل.

وتصل بعض أجزاء الجدار إلى 22 كيلومترًا (13 ميلا) طولًا داخل الأراضى الفلسطينية وذلك لحماية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مما يعزز الانقسام داخل الأراضى المحتلة ويترك المزارعين يعتمدون على التصاريح الإسرائيلية للوصول إلى أراضيهم.

ويتخذ الجدار شكل جدار خرسانى ارتفاعه ثمانية أمتار يعلوه أسلاك شائكة فى الأماكن المكتظة بالسكان مثل بيت لحم، أما فى المناطق الريفية، فيتكون فى الأغلب من أسوار سلكية متوازية، كما ورد عبر صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتمت إزالة أعمال «بانكسى» الفنية من الضفة الغربية مرتين من قبل، كما قامت صالات العرض فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشراء لوحتىّ Wet Dog وStop and Search للفنان الذى قام برسمهما فى بيت لحم من أجل عرضهما عام 2011.