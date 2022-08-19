ريابكوف: واشنطن والناتو يفاقمان الوضع بتشجيع خطط مهاجمة أوكرانيا لروسيا

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بانهما يفاقمان الوضع بتشجيعهما لخطط هجمات محتملة على الأراضي الروسية من أوكرانيا.

وقال ريابكوف، خلال برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني على قناة "روسيا ــ 1"، اليوم الجمعة: "أريد أن أقول إننا لم نقم بتحذيرهم فحسب من هذا الأمر، بل وأرسلنا مرارا تحذيرات رسمية إلى واشنطن في صيغة احتجاجات وفي صيغة المحادثات ، التي تم إجراؤها بهذا الصدد".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:"أن الانخراط أكثر في ما يحدث في أوكرانيا لمواجهة عمليتنا العسكرية الخاصة، يضع الولايات المتحدة على وشك إقحام نفسها في الصراع " .

وكانت أربعة انفجارات شديدة على الأقل دوت في شبه جزيرة القرم مساء أمس الخميس، ولكن السلطات الروسية تتكتم على الأمر حتى اللحظة واكتفت بالقول إنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم.