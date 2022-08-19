السودان: مفوضية حقوق الإنسان تنظم ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تنظم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان الورشة التدريبية التأسيسية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان العربية في أعمال الميثاق وذلك في يومي 22-23 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور رفعت الأمين رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في تصريحات اليوم، إن المشاركين في الدورة التدريبية سيناقشون كافة التفاصيل والحقوق التي تضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الدولة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية حول الميثاق وحول التفاعل مع آليته مشيرا الى أن الدورة يشارك فيها عدد من الجهات ذات الصلة.

ويشارك في الورشة المستشار جابر المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ونائب رئيس اللجنة وبعض الأعضاء وخبراء اللجنة.