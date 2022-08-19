 الجزائر: القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران عمدا في محاصيل زراعية - بوابة الشروق
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الجزائر: القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران عمدا في محاصيل زراعية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 2:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 2:28 ص

أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران عمدا في إحدى بلديات بولاية الطارف بشرقي الجزائر.
وبحسب البيان الذي أصدره الدرك الوطني (قوة عسكرية تابعة للجيش الجزائري)، نجحت القوات في ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية مملوكة للغير.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لتولي التحقيق.
كانت الجزائر قد أعلنت، اليوم، فتح تحقيقات قضائية لمعرفة ملابسات وأسباب الحرائق التي نشبت في عدد من ولايات الشرق الجزائري والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء هذه الحرائق.

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