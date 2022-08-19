 مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف لريف حلب الشرقي السوري - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف لريف حلب الشرقي السوري

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 12:11 م

قال مصدر طبي في مشفى الباب لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 جريحا في قصف لسوق لبيع الخضار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي السوري.

ولم يتم الكشف عن مصدر القصف.

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