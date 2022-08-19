مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف لريف حلب الشرقي السوري

قال مصدر طبي في مشفى الباب لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 جريحا في قصف لسوق لبيع الخضار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي السوري.

ولم يتم الكشف عن مصدر القصف.