مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف لريف حلب الشرقي السوري

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قال مصدر طبي في مشفى الباب لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 جريحا في قصف لسوق لبيع الخضار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي السوري.
ولم يتم الكشف عن مصدر القصف.