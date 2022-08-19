عواصف كثيرة في النمسا وفيضانات في مقاطعة فورارلبيرج

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تسببت العواصف في غرب النمسا في حدوث فيضانات مساء اليوم الجمعة.

وغمرت المياه الطرق القريبة من مدينة بريجينتس على بحيرة كونستانس في ولاية فورارلبيرج، كما أوضحت الصورة المنقولة على وسائل الإعلام.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية "أو آر إف" كانت فرقة الإطفاء تعمل بالفعل في المنطقة بشكل متكرر ليلة الجمعة، بسبب الطوابق السفلية والأقبية التي غمرتها المياه.

وأضافت الهيئة أنه بسبب هطول الأمطار المستمر غمرت المياه العديد من الأنفاق وامتدادات الطرق يوم الجمعة – كما تأثرت خطوط القطارات.

وفي الآونة الأخيرة أودت العواصف الشديدة في النمسا بحياة خمسة أشخاص وشلت حركة المرور في جنوب البلاد.