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الليلة.. فرقة الإنشاد الديني ووسط البلد على مسرح المحكى بالقلعة

فرقة النيل للإنشاد الديني
فرقة النيل للإنشاد الديني
مصطفى الجداوي
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 8:44 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 8:44 م

يقام الليلة على مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثون، حفلان؛ الأول فرقة الحضرة للإنشاد الديني، والثاني فرقة وسط البلد.

ومن المقرر أن تنطلق حفلة فرقة الإنشاد الديني بعد قليل، حيث تقدم مجموعة من الابتهالات والمديح للنبي محمد، منها؛ «يا إله الكون إنا لك صومنا»، «صلي عليك الهادي»، «يا من خلقت الورى من ظلمة العدم»، «اسمع مديح النبي ترتاح»، «لو صفى لي الوقت يوما»، «حب النبي»، «مدد يا سيدة».

ويليه حفل فرقة وسط البلد في تمام الساعة العاشرة مساء، وستقدم الفرقة باقة مميزة من أغانيها الخاصة مثل؛ «قربيلي»، و«وسط البلد»، و«أنتيكا»، و«هيلاهوب»، و«عم مينا»، و«كراكيب»، و«مجنون»، و«اتكلمي»، و«بإمكان»، و«روبابكيا».

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