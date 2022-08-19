تردد أثناء النهار، وحين حل المساء قرر أن يخرج من عزلته. فكر أن يطلبها تليفونيا ويخبرها عن عرض فرقة تجريبية للرقص بإحدى القاعات العامة. وافقت، وأخبرته أنها كانت تنوى مشاهدة تلك الفرقة بالتحديد.

كانت مقابلته لها صدفة حين أتت مع صديقة له لزيارته. لم تتحدث كثيرا، وإن تحدثت تلعثمت قليلا. كانت تصغره فى السن، مملوءة بالحيوية ذات جمال طفولى تتضح معالمه حين كانت تبدى شغفها بالاستماع إليه يتحدث عن الفن التشكيلى الذى كان مجال تخصصه.

بدأ العرض. كان مملا، فالرقص افتقد حيوية الجسد. قال لها فى الاستراحة إنه ملّ. ضحكت بعصبية وقالت له إنها كانت تفكر فى مغادرة المسرح.

ولسبب ما اقترح عليها أن يذهبا إلى مولد سيدى أبو العلا، حيث تأتى النسوة من كل مكان على أمل الإنجاب. فى سيارتها، قالت له إنها لا تعرف القاهرة جيدا فلم يمض على عودتها سوى عدة أشهر. هى مصرية إلا أنها نشأت فى الولايات المتحدة، لذا تتلعثم قليلا حين تتكلم العربية. قالت له إنها تعشق كل يوم تصحو فيه وترى الشمس. أخبرته أنها فى الثانية والعشرين، تدرس المسرح وتحب ابن أحد الكتاب المعروفين، وإنها مصممة على العمل فى مجال الإخراج. كانت وبالاقتراب من المولد أقل تلعثما وأكثر تألقا. نظر إليها، صغيرة الحجم منكبة على القيادة بتركيز عال، وإن بدا واضحا صعوبة تأقلمها مع القيادة فى شوارع القاهرة المزدحمة، وخاصة عند تصميم أحد عساكر المرور على كسر إشارة حمراء لتيسير حركة السيارات. رآها تحدث الأخرين من خلف زجاج سياراتهم معتذرة إن تعدتهم، أو إن قطعوا السكة أمامها. عدة مرات نبهها إلى اتخاذ الحذر، وقد أوشكت على الاصطدام، وأيضا ربما عدم ضرورة الالتفات إليه حين تأخذها حموة الكلام.

وكعادته فى ترتيب تتابع أحداث الماضى، عله بذلك قد يستنتج بعض احتمالات المستقبل، تذكر أنه فى الصباح فكر فيها. وإن كان قد رآها مرة واحدة منذ أيام، إلا أنه اشتاق لرؤيتها ثانية. تردد ثم هاتفها. اقترح العرض كحجة لمقابلتها، رغم توقعه الملل، وها هو معها فى طريقهما إلى مولد سيدى أبو العلا القادر على المعجزة والفاتح لظلمة الرحم حتى تنيره روح الولد.

كانت شديدة التحفظ معه تخاطبه باحترام فائق، وكلمة «حضرتك» لم تخل منها لغتها. لم يتبسط معها، حتى لا يثير مخاوفها، ولكنه عند أحد التقاطع وحين توقفت فجأة بسيارتها الصغيرة، حوط كتفيها بيده وكأنه يتشبث بهما. اعتذرت بشدة إن كانت قد تسببت فى احتمال خوفه من المصير المرعب لسوء قيادتها. ضحك وقال لها إن الخوف وليد انعدام الثقة، لكنه واثق فيها، ويراها سائقة مدربة. صدقته. لم يرفع يده عن كتفيها. استمرت فى القيادة، ولكنها توقفت عن الكلام. أشعل سيجارة، وحين رفع يده عنها، عادت إلى الحديث بنفس النبرة السريعة. قالت له إنها سمعت من صديقتها عنه، وعن لوحاته كواحد من الفنانين المعروفين. أعاد يده على أحد كتفيها، وشكرها على مديحها، وأكد لها أن بمصر العديد من الفنانين الممتازين، فهى بلد تحمل تراث حضارات متباينة، ثم غير مجرى الحديث وعبر لها عن سعادته بأنهما معا فى طريقهما إلى المولد. وحين لاحظ صمتها ثانية أزاح يده بعيدا عنها، وسألها إن كانت زارت أحد الموالد من قبل. اكتشف أنها ومنذ عودتها قد ترددت على العديد منها، حتى البعيد فى أقصى الصعيد. تبين له أنها وإن لم يمض الكثير على عودتها إلا أنها دخلت تماما فى عمق مصر، وتعجب من وصفها للحوارى، والمقاهى والشيش والمباسم، ومعرفتها بشيوخ الطرق، وبأنواع الدفوف والصاجات. كاد يطلب منها العودة فطريقهما واحد إلى منزليهما، فقد ظن أنه سيدخلها فى عالم سحرى جديد عليها فإذ بها خبيرة بكل سراديبه. ود لو توقف قبل أن يقدم على مغامرة بدت له غير معروفة النهاية، ولكنه صمت وأكمل الاستماع إليها. لم تكن هذه المرة الأولى التى ينشغل باله بامرأة شابة. ولم تكن رائحتها المتيقظة إلى المغامرة، الدافع لاسترجاع مرات تكرار الاحتمالات. لكنها اللوحة التى كانت تشتد وضوحا برأسه، يزداد فيها تواجدها بالخط، وبضربات الفرشاة باللون وتنويعاته.

بالاقتراب من المولد اشتد الزحام، واقترح أن يتركا السيارة فى شارع 26 يوليو ببولاق بالقرب من وكالة البلح. هفت روائح المولد، وامتلأ الشارع بالعربات التى تبيع الترمس وحب العزيز والبطاطا والطراطير والزمامير، كما رصت المطاعم المقاعد على الرصيف. اشتد الزحام وتقاربت الأجساد. لم يخل الأمر من الإمساك بيدها حتى تبطئ أو تسرع أو تنظر أو تتوقف أو تصمت أو تهمس أو ترى. وفى الحارة الطويلة بجوار المسجد، تلاصق البشر. كل الأجساد، الرجال والنساء والأطفال والبائعين واللاهين والنشالين. لم يكن أمامهما إن أرادا أن يخترقا أسوار المحتفلين، إلا أن يحميها بجسده ويقودها عبر المستحيل. استكانت أمامه، تلتفت إليه بين الحين والآخر، متعجبة من لحن دف يدق عليه أعمى بلا أنف، أو نور نيون أخضر دعاية لمحل هامبورجر، أو طفلة فى الثامنة ترقص عل تصفيق رجال بشوارب، أو جندى سالت دموعه على نحيب منشد لسيرة ولى.

وبالانتقال أمتارا تقاربت المسافات وتداخلت الصور وانتشت العين والأذن.

فجأة، أخذت يده بعيدا عنها وتخلصت من قبضته بسلاسة ورقة. سمعها تحدث أحد الشبان الذى لم يبتعد عنهما كثيرا منذ وصولهما أثناء رحلة معدودة الخطوات. أتاه صوت ضحكاتها على تعليقات الشاب التى كادت أن تكون همسا فى أذنها. وقبل أن يختفى جسدها الضئيل الجميل المملوء بالحياة بعيدا عنه، تحوط بها باقى الأجساد، رآها تنظر إليه وعلى وجهها ابتسامة عذبة مودعة، ثم أشارت له بعلامة أنها ستتصل هاتفيا. فيما بعد.