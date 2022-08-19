مصر تهزم أمريكا وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش بفرنسا

تأهل منتخب مصر لناشئي الإسكواش بقيادة مديره الفني أحمد المطعني، لنصف نهائي بطولة العالم المقامة بمدنية نانس الفرنسية في الفترة من 17 وحتى 21 أغسطس الجاري.

وصعد الفراعنة لقبل النهائي عقب فوزهم على المنتخب الأمريكي بنتيجة 2 - 0.

ويمثل المنتخب المصري كل من: كريم التركي ومحمد ناصر وسلمان شريف ومحمد زكريا. وكان أبناء النيل قد تصدروا المجموعة الأولى بعد فوزهم على منتخبي نيوزيلاندا وكولومبيا.

الجدير بالذكر أن مصر هي الفائزة باللقب في أربع بطولات من آخر خمسة نسخ، لذا تشارك في نسخة هذا العام كأفضل المصنفين والمرشحين للاحتفاظ باللقب الذي استعادوه في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة تشيناي الهندية عام 2018.