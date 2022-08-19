الرقابة البريطانية تحذر خدمات «اشتري الآن وسدد لاحقا» من نشر إعلانات مضللة

حذرت سلطة الرقابة على الأسواق في بريطانيا الشركات التي تقدم خدمات "اشتري الآن وسدد لاحقا" من نشر اعلانات مضللة للمستهلكين.



وذكرت هيئة السلوك المالي البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنها "تتابع بشكل استباقي" الأسواق، وسوف تستخدم سلطاتها الرقابية والجنائية إذا ما وجدت أن الدعاية، بما في ذلك المنشورات التي يضعها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تتضمن تحذيرات واضحة بشأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه النوعية من الخدمات المالية.



ونقلت بلومبرج عن شيلدون ميلز المدير التنفيذي في هيئة السلوك المالي البريطانية قوله: "لابد أن تضمن الشركات أن المستهلكين، ولاسيما من يمرون بظروف حرجة، قد حصلوا على المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات فعالة بناء على معلومات مناسبة".



وتأتي هذه التحذيرات في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسر البريطانية جراء ارتفاع التضخم بوتيرة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.



وذكرت الهيئة أنها عقدت مؤخرا اجتماع مائدة مستديرة مع الشركات التي تقدم خدمات "اشتري الآن وسدد لاحقا" لمناقشة "الضوابط الجديدة ودعوة الشركات لبذل المزيد من أجل دعم المقترضين الذين يتعرضون لصعوبات مالية، بما في ذلك نشر نصائح وتوجيهات مالية، وتقديم المشورة للتعامل مع الديون".