 تيار الحكمة العراقي: العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تيار الحكمة العراقي: العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 9:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 9:35 ص

قال رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، إن العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا.
وأكد الحكيم - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة، ضرورة الوصول إلى حلول عراقية للأزمة الحالية من دون أي ضغوطات خارجية، موضحا أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية.
وأشاد رئيس تيار الحكمة العراقي، بالهدنة الأممية في اليمن مع ضرورة وضع حلول نهائية للخروج من الأزمة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم، زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، في جدة، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.


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