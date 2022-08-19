سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت قناة (الحرة) الأمريكية بسقوط عدد من القتلى، لم يتم إحصاؤهم بعد، إثر تصادم طائرتين شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضحت القناة أن الطائرتين اصطدمتا أثناء عملية الهبوط بأحد المطارات المحلية شمالي ولاية كاليفورنيا.