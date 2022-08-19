120 لاعبا على رادار المنتخب الأولمبي

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أكد وائل رياض "شيتوس"، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أنه أعد قائمة تضم 120 لاعبًا يمكنهم الانضمام لفريق الفراعنة في الفترة المقبلة، تحت قيادة المدرب البرازيلي الجديد روجيرو ميكالي.

وقال رياض في تصريحات لقناة المحور: "قدمت لميكالي قائمة بـ 120 لاعبا شاهدناهم في الفترة الأخيرة للاختيار بينهم".

وأضاف: "قمنا بإجراء نقاشات عن اللاعبين المرشحين وبدأنا في متابعتهم.. شعرت بالاطئمنان وأنا أجهز قائمة اللاعبين وأتابعهم، لدينا القدرة لفعل شيء جيد".

وتابع شيتوس: "بدأنا العمل من الآن للاستعداد لمباراتي شهر أكتوبر، لن نترك شيئا للصدفة. والمعسكر الأول سيكون خارج الأجندة الدولية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر وأتمنى مساعدة الأندية لنا فيما يخص ضم اللاعبين".

وأتم وائل رياض قائلًا: "لن يكون هناك إجهاد بأي شكل من الأشكال، أتمنى تعاون الأندية لأننا مضغوطين بشكل كبير".

يُذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي يضم وائل رياض وعصام الحضري، مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة لـ 3 مساعدين أجانب.