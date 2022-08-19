الهند تشارك في تدريبات جوية دولية تستضيفها أستراليا

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، أن طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجوي وصلت، اليوم الجمعة، إلى قاعدة داروين الجوية الأسترالية للمشاركة في تدريبات جوية دولية يستضيفها السلاح الجوي الأسترالي.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان، أنه كان من المقرر إجراء هذه التدريبات خلال عام 2018 ولكن الظروف في ذلك الوقت لم تسمح بإجرائها، ثم تقرر إلغاء جميع الخطط المتعلقة بها بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، ولكن تحسن الظروف ساعد على التفكير في إجرائها خلال العام الحالي.

وجاء في البيان أن هذه التدريبات تحمل اسم "بيتش بلاك 2022"، وتشارك فيها هذا العام: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا والهند واليابان وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا والفلبين وجمهورية كوريا وسنغافورة وتايلاند وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات.

ولفت البيان إلى أن ألمانيا واليابان وجمهورية كوريا تشارك في هذه التدريبات مشاركة كاملة لأول مرة، وأن المشاركين في التدريبات يمثلون دولا من منطقة (الإندو/ باسيفيك) ودولا أخرى من خارج هذه المنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تجرى خلال الفترة ما بين 19 أغسطس و 8 سبتمبر، وستتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين القوات المشاركة فيها، وتهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتوثيق العلاقات عبر أنحاء منطقة الإندو/باسيفيك.