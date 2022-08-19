جازبروم الروسية للطاقة تغلق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة 3 أيام

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أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، اليوم الجمعة، أنها ستوقف الإمدادات إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم- 1" للغاز بين الحادى والثلاثين من أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر.