المرصد السوري: مقتل 14 مدنيا على الأقل في قصف على سوق بشمالى سوريا

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قتل 14 شخصا على الأقل بينهم خمسة أطفال وأصيب 38 آخرون في قصف لسوق بمنطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا في شمالى سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قذائف سقطت على سوق مزدحمة وأحياء سكنية في مدينة الباب الواقعة شمالى سوريا.

وألقى المرصد ومقره بريطانيا ويوثق الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 11 عاما، باللوم في الهجوم على القوات الحكومية.

وقال المرصد إن القصف جاء ردا من القوات الحكومية، بعد أيام من قصف طائرة حربية تركية موقعا في مدينة عين العرب بشمالى سوريا ما أسفر عن مقتل قوات حكومية.

يذكر أن إيران وروسيا من الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا قوات المعارضة السورية.