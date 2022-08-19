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مصر
نيفين الكيلاني لـ«الشروق»: تطوير قصور الثقافة على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة
حرب الوعود تشتعل في انتخابات نقيب المحامين
وزير التنمية المحلية يوجه بالإزالة الفورية لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة
مشيرة خطاب تناقش مع شباب المتوسط دور الاستراتيجية الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان
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المحامين العرب تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمراكز حقوقية فلسطينية
الجزائر: إخماد جميع الحرائق المندلعة في عدة ولايات شمالي البلاد
بوتين: روسيا بحاجة إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي ديمقراطي موثوق ومتطور
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رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد
الاتحاد الإنجليزي يعلن عقوبة مشاجرة كونتي وتوخيل في ديربي لندن
فيريرا يتغزل في لاعبي الزمالك ويطالب الجماهير بالاحتشاد أمام الاتحاد
رأي
فن
فرقة الإنشاد الديني تفتتح حفلها بمحكى القلعة بأنشودة «قمر سيدنا النبي»
محمود البزاوي: بخاف أمثل مسرح وعمري ما وقفت عليه
عمر خيرت يبهر جمهور العلمين الجديدة بأشهر مقطوعاته
الليلة.. فرقة الإنشاد الديني ووسط البلد على مسرح المحكى بالقلعة
مال وأعمال
أعمال
مواطن
19 أغسطس 2022: استقرار الذهب بأسواق الصاغة المحلية رغم انخفاضه عالميا
روسيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام اليوان الصيني
غرفة القليوبية: مد العمل بالسجل التجارى المميز ببنها للتسهيل على المستثمرين
حوادث وقضايا
القبض على المتهم بقتل زوجته خنقا بالصف
جدل قانوني بسبب عريضة مرتضى منصور.. هل توقف محكمة النقض حبس رئيس الزمالك؟
شاب يتناول قرصي غلة خلال بث مباشر على فيسبوك في كفر الدوار
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