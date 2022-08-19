رابطة القلب الأمريكية: الأعمال المنزلية تدعم صحة القلب والعقل

أول ما يتبادر للذهن إذا ما تعرض الإنسان لأزمة صحية أيا كانت هو ضرورة الراحة والتوقف عن بذل الجهد فى الأنشطة المنزلية المختلفة. لكن فيما يبدو أن العلم له رأى آخر فى الأمر.

فى عدد حديث من الدورية العلمية المعروفة والتى تصدرها رابطة طب القلب الأمريكية نشرت نتائج دراسة بالفعل مدهشة قام بها فريق بحث من جامعة كاليفورنيا حول علاقة حركة الحياة اليومية باحتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. شمل البحث مراجعة الأحوال الصحية لنحو ٥٥٠٠ امرأة فى السبعينيات من العمر ولمدة تعدت السنوات السبع لاحظوا خلالها العلاقة بين النشاط البدنى المبذول فى الأعمال المنزلية اليومية وبين الإصابة بأمراض القلب والشرايين. جاءت النتيجة لتؤكد أن تزايد الجهد المبذول لأداء النشاطات المنزلية من أعمال تنظيف وترتيب وأعمال الحدائق يقابله انخفاض فى معدلات الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

أعلنت الدراسة أن المشاركين الذين يقضون أربع ساعات يومية فى الأعمال المنزلية على تنوعها تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة ٦٢٪ بينما تنخفض احتمالات الوفاة بالسكتة الدماغية بنسبة ٣٠٪.

ترجع الدراسة تلك النتائج المبشرة إلى أن كبار السن لا يعتبرون الحركات التى تؤدى لأداء الأعمال المنزلية جهدا بدنيا أو نشاطا جسديا.

دراسة رابطة القلب الأمريكية يتبعها دراسة أخرى من سنغافورة وثالثة من كندا تؤكد ذات النتائج بل وزادت عليها دراسة سنغافورة بعض التفاصيل الهامة: أن هناك ارتباطا قويا بين حجم المخ والمادة الرمادية وارتفاع معدلات أداء المهام المنزلية.

أضافت الدراسة ملاحظة طريفة مؤداها أن ربما كان أداء المهام المنزلية السبب فى أن السيدات يعشن أعمارا أطول ويتمتعن بلياقة بدنية تدوم عكس الرجال الذين ربما كان عليهم أن يفكروا فى أن يبدأوا المساهمة فى الأعمال المنزلية بحثا عن عمر أطول وصحة أفضل.

أما عن الدراسة الكندية التى نشرت فى مجلة طب الشيخوخة والتى قدمها فريق البحث الكندى تحت عنوان «ارتباط الأعمال المنزلية بحجم المادة الرمادية فى المخ» فقد سجلوا معلومات تفيد «لدى كبار السن ارتبط الوقت الذى يقضونه فى ممارسة الأعمال المنزلية بشكل إيجابى وحجم الدماغ تحديدا حجم المادة الرمادية» الأمر الذى بالطبع قد يحفز كبار السن على أن يكونوا أكثر نشاطا حريصين على الحركة المستمرة فى إطار مفيد اجتماعيا وصحيا.

الأمر الذى يعد بالفعل مهما هو ما نشرته دراسة لاحقة تفيد أن النشاط البدنى لكبار السن يحمى من مخاطر السقوط المفاجئ وتداعياته الخطيرة وأن هناك نشاطات بالفعل تساهم فى زيادة تركيز كبار السن وقدراتهم المعرفية بل وتدفع عنهم المشاعر الاكتئابية بعيدا مثل أعمال الزراعة والحدائق لما فيها من تنوع فى النشاط البدنى إلى جانب ما قد يعترى الإنسان من مشاعر إيجابية مختلفة عند متابعة نمو النباتات وتفتح الزهور أو الثمار.

<< كمية حرق الطاقة عند ممارسة مختلف الأعمال المنزلية وكيفية حسابها والاستفادة من تقديرها:

يفترض أن وزن الشخص فى المتوسط سبعون كيلوجراما.. تختلف كمية الطاقة محسوبة بالكالورى (سعر حرارى) وفقا لنوع النشاط البدنى الذى يمارسه والوقت الذى يستغرقه لإتمام العمل على سبيل المثال:

ــ تنظيف الأرضيات باستخدام المكنسة الكهربائية أو الممسحة اليدوية يحرق الإنسان فيه ٤ سعرات حرارية فى الدقيقة أو ٢٤٠ كالورى لكل ساعة عمل تزيد بالطبع من الحركة بخطوات سريعة هذا إلى جانب ما يجنيه الإنسان من فائدة فى حركة العضلات والمفاصل.

< تنظيف الأسطح باليد أو دعك الحمامات أيضا يستهلك فيه الإنسان ٤ سعرات حرارية فى الدقيقة تزيد ببذل مجهود أكبر أو وقت أطول.

ــ غسل النوافد وتنظيفها يحتاج جهدا أكبر يحرق فيه الإنسان ٦ سعرات حرارية فى الدقيقة.

ــ عمليات تجهيز الخضار وتحضير الطعام يحرق أكثر من مائة سعر حرارى فى الدقيقة تصل إلى ٧٠٠ سعر حرارى فى الأسبوع لمن يعد طعام العائلة يوميا ويهتم بالأطفال.

ــ ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ صباحا يحرق ٢ كالورى فى الدقيقة.

ــ أعمال البستنة والحدائق: قص النجيلة أو تقليم الأغصان ومراعاة البناتات وريها بانتظام من أفضل الرياضات التى يتبناها الإنسان فى المتوسط يحرق الإنسان ٢٠٠ سعر حرارى فى الساعة وهذا فى حد ذاته تمرين رياضى مفيد للغاية يساهم فى دعم نشاط الدورة الدموية ويحافظ على ليونة العضلات وحركة المفاصل.