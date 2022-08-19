الأوكرانيون يتبرعون من أجل حصول جيشهم على صور عالية الدقة بالأقمار الصناعية

بفضل حملة جمع تبرعات سيتمكن الجيش الأوكراني من الحصول على صور سريعة وعالية الدقة من الأقمار الصناعية لتحركات الجيش الروسي في حربه على أوكرانيا.



وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على موقع فيسبوك اليوم الجمعة إن الجمع بين صور الاستطلاع والأسلحة الحديثة يفتح فرصا جديدة للقوات المسلحة في القتال ضد روسيا.



وقال ريزنيكوف: "لنفترض أن أي معدة صواريخ مدفعية سريعة الحركة مثل "هيمارز" أو صواريخ إم 270 أو مارس 2، وأي بندقية آلية ومدفع ذاتي الحركة ستكون قادرة على تدمير قدرات العدو بشكل أكبر فعالية".



وهذه الأنظمة المذكورة من الأسلحة هي قاذفات صواريخ سريعة الطلقات وبعيدة المدى كانت أوكرانيا تستخدمها خلال الأسابيع الماضية في مواجهة الذخائر الروسية بعيدا عن الخطوط الأمامية.



ووفقا للعقد المبرم مع شركة "آي سي إي واي إي" الفنلندية المزودة لأوكرانيا بهذه الأسلحة يمكن للحكومة الأوكرانية استخدام رادارات القمر الصناعي على مدار الساعة، حيث يوفر أيضا الصور في الليل ومع وجود السحب.



وجاءت الأموال من خلال حملة لجمع التبرعات في أوكرانيا بدأها المذيع بالتلفزيون الأوكراني سيرهي بريتولا.



وقالت تقارير إعلامية أنه جمع حتى الآن حوالي 600 مليون جريفنا أوكرانية (أي ما يعادل 2ر16 مليون يورو)، وكان من المفترض استخدامها لشراء طائرات قتالية مسيرة تركية من طراز بيرقدار.



وعندما تبرعت الشركة المصنعة للطائرات بدون طيار بهذه الطائرات، تم توجيه التبرعات لشراء حق استخدام الأقمار الصناعية بدلا من ذلك.