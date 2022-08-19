نجاح إجراء عملية قسطرة شديدة التعقيد بمستشفى السويس

أجرت وحدة القسطرة بمستشفى السويس العام مساء اليوم /الخميس/ قسطرة شديدة التعقيد بمشاركة الدكتور طارق رشيد أستاذ القلب "متطوعاً" بدون أجر.

وذكرت مديرية صحة السويس - في بيان صحفي - أن المريض "ح" ويبلغ من العمر 58 عاماً كان يعاني من جلطة حادة بالشريان التاجي الأيمن وهبوط حاد بضغط الدم وتباطئ بضربات القلب وعلى الفور تم تجهيز الحالة وقام الفريق الطبي بفتح الشريان الأيمن ووضع دعامة دوائية وتم إنقاذ حياة المريض واستقرار الحاله وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، إن وحدة القسطرة أجرت قرابة الـ 1200 قسطرة منذ تدشينها في شهر سبتمبر من العام الماضي بدعم كامل من عبد المجيد صقر محافظ السويس ، مشيراً لامتلاك الوحدة أحدث التجهيزات الطبية وفريق طبي متميز عالي المهاره لإجراء مثل هذه الحالات .