إندونيسيا ربما تفرض ضريبة على صادرات النيكل هذا العام

صرح رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو أن بلاده ربما تفرض ضريبة على صادرات النيكل هذا العام، في الوقت الذي تتطلع فيه جاكرتا إلى تكرير المعدن، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمعدلات أكبر داخل البلاد.

أكد ويدودو في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق أسيا يدرس بالفعل فرض ضريبة على تصدير النيكل.

وأوضح ويدودو أن "اندونيسيا تريد إضافة مزيد من القيمة محليا من أجل زيادة عائداتها وتوفير المزيد من فرص العمل".

وتمتلك اندونيسيا نحو ربع احتياطيات العالم من النيكل، الذي يعتبر من صادراتها الرئيسية مع الفحم وزيت النخيل.

وكان ويدودو قد صرح العام الماضي أن تكرير النيكل قد يدر عائدات إضافية تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار.

وربما تؤثر هذه الضريبة على عائدات جاكرتا من تصدير النيكل على المدى القصير، كما ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن والتي زادت بالفعل بنسبة الثلث تقريبا منذ نهاية 2020.