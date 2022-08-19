قطاع المتاحف: المصري القديم برع في زراعة القمح والشعير لصناعة الخبز

قال القطاع إن القدماء المصريون زرعوا القمح والشعير لصناعة الخبز، الكتان لصناعة النسيج، ومن البقول: الفول والعدس والحمص والترمس، بالإضافة إلى البصل والثوم اللذين كثر زراعتهما وتناولهما بكميات كبيرة، سواء في الوجبات اليومية أو في الوصفات الطبية لعظيم فائدتهما.

وأضاف قطاع المتاحف عبر صفحته الرسمية، من الخضراوات: البصل والخس، كما زرعوا السمسم لاستخراج الزيت، ومن أشجار الفواكه: العنب والرمان والنبق والبلح والدوم والتين والجميز، والتوت، وحب العزيز، والدوم الذي كان يؤكل كفاكهة وأحيانًا يستخدم للتحلية، يلي ذلك ما أُدخل زراعته فيما بعد من الموالح، والليمون، والجوز، والخوخ، والكمثرى، والتفاح، وكانت الفاكهة تؤكل طازجة أو مسلوقة، أو يتم تناولها كمشروب مثل العصائر والنبيذ، أو يتم تجفيفها مثل العنب (زبيب)، والبلح، والتين.

جاء ذلك على هامش مشاركة متحف آثار الإسماعيلية فى احتفالية مهرجان الإسماعيلية للمانجو والذى من المقرر أن يتم الاحتفال به اليوم وغدا السبت، لمناقشة أهم المحاصيل الزراعية التي تم زراعتها قديمًا من خضراوات وفواكه.