قال رئيس إدارة منطقة كاخوفسكي فلاديمير ليونتييف، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.

وقال ليونتييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف منطقة محطة الطاقة الكهرومائية. وتم العمل على إسقاط الأهداف، وقد نجح نظام الدفاع الجوي بذلك".

وسيطر الجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في دونباس، على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيا ، بالإضافة إلى سيطرته على مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك، حيث قطع أوكرانيا عن بحر آزوف، وفقا لـ"سبوتنيك.

وتم تشكيل إدارات جديدة للمناطق، بالإضافة إلى استعادة وتعزيز روابط التجارة والنقل مع شبه جزيرة القرم.