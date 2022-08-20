 فيتنام تعرب عن اهتمامها بدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الهند - بوابة الشروق
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فيتنام تعرب عن اهتمامها بدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الهند

أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:34 م

أعرب نائب وزير الشئون الخارجية الفيتنامي نجوين منه فو، عن اهتمام بلاده بدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الهند.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الشئون الخارجية الفيتنامي بمناسبة احتفال السفارة الهندية في هانوي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال الهند.

وقال نائب وزير الشئون الخارجية الفيتنامي، في كلمته التي نُشرت اليوم "إننا نؤيد سياسة الاتجاه شرقا التي تنتهجها الهند، ونؤيد علاقاتها مع رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، ورغبتها في أن تصبح عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي بمجرد توسيع نطاق هذه العضوية".

وأضاف قائلا إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام والهند تطورت في كافة المجالات، وخاصة مجالات الدفاع والأمن والسياسة والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، وإن العلاقات بينهما علاقات تقليدية وراسخة.

وأشار نائب وزير الشئون الخارجية الفيتنامي، إلى أن بلاده تعتقد أن الهند ستحقق المزيد من النجاحات التي ستجعلها تأخذ مكاناً بين صفوف القوى العالمية.


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