توقعات بارتفاع منسوب مياه نهر الراين بألمانيا منتصف الأسبوع المقبل

كشفت بيانات للحكومة الألمانية أنه من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه عند مقياس رئيسي على نهر الراين منتصف الأسبوع المقبل، مما يقلل المخاوف من صعوبة حركة النقل عبر النهر، والتي أضرت بأسواق الطاقة خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن مقياس المنسوب في كاوب، الذي يشير حاليا إلى 34 سنتيمترا، من المتوقع أن يصل إلى 148 سنتيمترا صباح يوم الثلاثاء المقبل.

ومن الاقتصادي بالنسبة للعديد من الصنادل، إن لم يكن كلها، أن تبحر عبر الممر المائي على هذا العمق وهي تحمل بعض البضائع على الأقل.

يشار إلى أن منسوب المياه لا يحدد العمق الفعلي للنهر، بل هو مقياس لصلاحية الملاحة.