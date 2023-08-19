الرئيس الإندونيسي يحث على مواصلة عمليات التصنيع وعدم تصدير المواد الخام

ناشد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الإندونيسيين بالتحلي بالشجاعة لتذكير قادتهم المستقبليين بمواصلة تصنيع ومعالجة المواد الخام في جميع المجالات.

وأضاف ويدودو في بث مباشر على موقع يوتيوب أصدرته الأمانة الرئاسية اليوم السبت: "لذلك لا تصدروا المواد الخام. في وقت لاحق، يرجى تذكير قادة المستقبل بعدم تصدير المواد الخام. يجب أن يتحلى الناس بالشجاعة لتذكيرهم بذلك".

وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء أنه على الرغم من أن إندونيسيا حققت مكاسب من تصدير المواد الخام، إلا أن المبلغ كان قليلا جدا.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن الدولة تحصل على رسوم وضرائب من الشركات المصدرة، إلا أن عملية التصنيع تفتح المجال لوظائف في البلاد.

وقال إن أرباح الدولة ستتعاظم إذا تمت عملية المعالجة والتصنيع مع سلع مثل البوكسيت والنحاس والقصدير والفحم، وحتى السلع غير التعدينية مثل زيت النخيل والأعشاب البحرية والأسماك النيئة وغيرها.