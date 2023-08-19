حذرت الدكتورة بسمة يسري، عضو الجمعية الأوربية للتغذية السريرية والسمنة، من مخاطر الإفراط في تناول الأجبان المصنعة «الأجبان الكريمية السائلة».

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» عبر القناة «الأولى» مساء الجمعة، إن نسبة الحليب والعناصر الغذائية من فيتامينات الكالسيوم والأملاح تمثل ما بين 20% و25% من مكوناتها.

وأشارت إلى احتواء الأجبان المصنعة على نسب عالية من الزيوت النباتية المشبعة على غرار زيت النخيل الذي يصيب الإنسان بمشاكل في القلب والجهاز الدوري، فضلا عن بعض المركبات الضارة بالصحة مثل مادة فوسفات الصوديوم الذي يؤدي استهلاكه إلى اعتلال الكلى، بالإضافة أيضا إلى فوسفات البوتاسيوم المضر بالجهاز الهضمي.

وأوضحت أن تكلفة إنتاج الأجبان السائلة أقل كثيرا مقارنة بنظيرتها الطبيعية، فضلا عن تعدد استخداماتها لا سيما مع الوجبات السريعة، معقبة: «لا يمكن تسميتها بالأجبان فهي شبية بها، لأنّ 80% من مكوناتها مستحلبات وزيوت وإضافات مضرة بالصحة العامة».

وجددت تحذيراتها من أضرار الإفراط في تناولها خاصة على فئة الأطفال، قائلة: «تناولها مرة كل 10 أو 15 يوما لا يسبب مشاكل، المشكلة تكمن في تعود الأطفال على لأن تناولها يوميا قد يصيبهم على المدى البعيد بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين واعتلال الكلى والسكر نتيجة زيادة والوزن والسمنة بسبب السعرات الحرارية العالية».