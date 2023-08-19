أفادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه سيتم الانتهاء من تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط ضمن المناطق غير المخططة خلال شهر سبتمبر المقبل.



وقالت خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي نظرة، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إن أعمال التطوير تشمل رفع الكفاءة لكل المرافق في هذه المناطق من مياه وكهرباء وصرف صحي، مع تصميم «إنترلوك» في المناطق الضيقة.



وأضافت أنّ المنازل التي تُشكل خطورة داهمة على السكان تتم إزالتها على الفور، كما يتم إحياء هذه المناطق من جديد، لافتة إلى أنّه بانتهاء هذه الأعمال تكون مدينة دمياط قد تخلصت من المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة.



وذكرت أنه سيتم الانتقال إلى مركز آخر لبدء العمل في المناطق غير المخططة، لكنها أكّدت انتهاء العمل بشكل كامل في المناطق غير الآمنة.



وأوضحت أن الخطوة المقبلة ستكون العمل في مركز فاراسكور ثم العمل في كفر البطيخ، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الأعمال يتحملها صندوق التنمية الحضارية.





