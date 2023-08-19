موسكو: تقارير صفقة تبادل السجناء مع واشنطن مُجرد تكهنات

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إتباع الطرق والقنوات الرسمية للحوار بشأن مسألة تبادل السجناء بين البلدين، مشيرة إلى أنّ التقارير الصحفية حول صفقة حالية مجرد تكهنات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية.



وأضافت: «هذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن.. وعلى ما يبدو، بالنسبة للإدارة الأمريكية، المهم ليس مصير هؤلاء الأشخاص، ولكن الأهم هو كسب نقاط سياسية».



وطالبت زاخاروفا، الجانب الأمريكي بالتركيز على الحوار المهني الرسمي، من خلال القناة الرسمية التي حددها رئيسا روسيا والولايات المتحدة في عام 2021.



وأكدت أنه بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة، حدث بالفعل سابقًا تبادلات للسجناء بين الجانبين.



يذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى إطلاق سراح مواطنيها، إيفان جيرشكوفيتش (صحفي)، وبول ويلان (الجندي السابق في البحرية الأمريكية)، المحتجزين في روسيا بتهمة التجسس.