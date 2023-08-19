الرئيس السيسي: 10 ملايين سيارة تتحرك في مصر يوميا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عشرة ملايين سيارة تتحرك في مصر بشكل يومي على امتداد الجمهورية.

وأضاف في كلمته خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، أن هذه الحركة الكبيرة تحتم على الدولة تدبير الوقود اللازم لحركة السيارات، موضحا أن الجزء الأكبر من الوقود يتم استيراده من الخارج.

وأشار إلى أن الدولة تحتاج يوميا 18 ألف طن مازوت لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، ومن ثم توفير الطاقة في ظروف درجات الحرارة الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن هذه الظروف مستمرة كذلك خلال الفترة المقبلة.