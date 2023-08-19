الرئيس السيسي: زيادة الإنتاج الزراعي تقلل من فاتورة استيراد السلع الغذائية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيادة الإنتاج الزراعي تقلل من فاتورة استيراد السلع الغذائية.

وأضاف في كلمته خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، أنه خلال سنة واحدة فقط، ستكون الدولة قد نجحت في إضافة أكثر من 450 ألف فدان في سيناء، ومليوني فدان في الدلتا، ونحو مليون فدان في توشكى وشرق العوينات، ونحو 60 ألف فدان في محافظتي بني سويف والمنيا، و150 ألف فدان في كوم إمبو.

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الإضافات على الرقعة الزراعية بجانب المساحات التي كانت قائمة بالفعل، لكن الدولة في حاجة للمزيد في ظل الزيادة السكانية.

ونوه بأن عدد السكان وصل حاليا إلى 105 ملايين نسمة بجانب تسعة ملايين من ضيوف مصر، وبالتالي يجب العمل على تلبية احتياجاتهم.