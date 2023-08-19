إقبال كبير من الزائرين في عطلة نهاية الأسبوع على رأس البر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين، في عطلة نهاية الأسبوع من مختلف المحافظات، على شواطئ المدينة؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة.



وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الوحدة المحلية بالمدينة، تواصل جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين، وفقًا لخطة موسم صيف عام 2023 ميلادية، بوجود فرق إنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب، وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ، منها 33 برج إنقاذ، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية.



وأكدت الدكتورة منال عوض، نجاح البحارة في إنقاذ 69 حالة من الغرق.



كما سلم رجال الوحدة المحلية 214 طفلا تائها إلى ذويهم، فيما انتظمت منظومة العمل في الموقف الخارجي، وحركة النقل الداخلية بسيارات الأجرة، وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا انتظام عمل "الطفطف" والأوتوبيس السياحي بطول شارع بورسعيد.