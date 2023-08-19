وزير الأمن الإيراني: التخطيط لهجوم شيراز تم في إحدى دول المنطقة

كشف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم السبت، أن جميع المتورطين في هجوم مرقد شاه جراج في مدینة شیراز جنوبي البلاد، قد تم اعتقالهم باعتقال آخر مشتبه به في هذا الهجوم.

وقال خطيب إن عملية الهجوم على مرقد شاه جراج، تم التخطيط لها في إحدى دول المنطقة، مؤكدا التنسيق للذهاب إلى البلد الذي يكون فيه الإرهابي مواطنًا ومناقشة الأمر معهم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وذكر أن الدولة التي تم تنسيق ما سماه "العمل الإرهابي" منها هي إحدى دول المنطقة، مذكّرا أنه سيتم توفير المعلومات في الوقت المناسب في هذا الصدد.

يذكر أن تنظيم داعش، كان قد أعلن مسئوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراج" الديني، في مدينة شيراز الإيرانية، فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت اعتقال وإعدام 196 إرهابيا تكفيريا، في الفترة ما بين الهجومين على المرقد، ذاكرة أن العنصر الداعم الرئيسي للعملية الأخيرة على صلة مباشرة بقادة تنظيم داعش.