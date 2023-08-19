الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: نركز على توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الدولة تركز في الوقت الحالي على توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الجمعة، أن إطلاق القمر الصناعي من أراض مصرية قد يتم في مرحلة متقدمة.



وذكر أنه لا يمكن لأي دولة تصنيع قمر صناعي كامل، موضحا أن أهم العناصر في تصنيع أي منتج تكمن في التصميم باعتبار أن هذه الخطوة تحدِّد المستهدف من هذا المنتج.



وشدد على أهمية هذه الخطوة لمصر بما يُمكنها من خدمة الأهداف المُدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى تركيز الوكالة بشكل كبير على أن يكون تصميم القمر الصناعي المصري داخل الدولة.



وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في الحمولة الفضائية، التي تُحدد طبيعة مهام وأدوار القمر بشكل مفصل، قائلا إنّ هناك شركات بعينها تعمل على تحويل التصميم إلى مكونات معينة بما يتوافق مع متطلبات الفضاء.



ونوه بأن دور وكالة الفضاء يكمن لاحقا في إجراء عملية التجميع والتكامل والاختبار والجاهزية استعدادا لإطلاق القمر الصناعي.



وأكّد أن الإطلاق يتم من مناطق كثيرة حول العالم، موضحا أن الأمر يتوقف على المدار الذي يُراد توجيه القمر إليه.