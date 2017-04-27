ضبط متهم بحيازة 6 كيلو حشيش مخدر في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامه بحيازة سلاح أبيض، و60 طربة لمخدر الحشيش، تزن 6 كيلوجرامات، بقصد الاتجار.



كان اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث أُلقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض لمساعدته في تقطيع المخدرات والدفاع عن النفس.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.